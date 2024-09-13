Врач назвала группы лекарств, плохо влияющих на печень

Врач-гастроэнтеролог Федерального научно-клинического центра ФМБА России, кандидат медицинских наук Ольга Чернова рассказала, что некоторые лекарственные препараты оказывают токсическое воздействие на печень.

В первую очередь, это противотуберкулезные лекарства и антибиотики, объяснила она в разговоре с «Российской газетой».

Именно поэтому представители пенициллинов и тетрациклинов требуют строгого соблюдения дозировки, и их приём должен быть обязательно согласован с врачом, подчеркнула Чернова.

Также известны своей гепатотоксичностью препараты от жара и боли (аспирин, цитрамон, аскофен), нестероидные противовоспалительные средства, которые часто назначаются при артрите, ревматизме, мышечных болях, а также статины, снижающие уровень холестерина в крови.

В заключение Чернова посоветовала не принимать лекарства бесконтрольно.

Ранее врач-инфекционист, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина» кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН дал рекомендации по вакцинации от гриппа.