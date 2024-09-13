Опасен ли сейчас коронавирус

В России наблюдается увеличение числа случаев COVID-19, что связано с сезонными факторами и появлением новых разновидностей штамма FLiRT. Об этом сообщил вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

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«Осенью у людей снижается иммунитет, происходят привычные общественные изменения: люди приезжают из отпусков, в транспорте становится больше народа, люди выходят на работу в офисы, идут в школы, в университеты. Соответственно, контактов становится больше», – пояснил Аграновский.

По информации Роспотребнадзора, в последнее время увеличился процент циркулирующих штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, которые имеют мутации, позволяющие вирусу уклоняться от иммунного ответа.

Несмотря на то что текущие штаммы коронавируса, включая FLiRT, менее опасны, чем их предшественники, они все же могут вызвать заболевания. Группы риска должны следовать рекомендациям врачей и, возможно, рассмотреть вакцинацию, пишет Общественная Служба Новостей.

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