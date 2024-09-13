Иммунолог: в России сразу после пика ковида начнется волна гриппа

В России начался рост заболеваемости ковидом, который начнет постепенно снижаться не раньше конца сентября – начала октября. К тому моменту начнется волна гриппа, предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН.

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Рост случаев заражения ковидом начался еще в августе, закончится волна с завершением первого осеннего месяца, отметил врач.

«Но там нас будет поджидать волна гриппа, — добавил он. — Маски имеет смысл носить всегда, когда вы болеете, чтобы не распространять вирус в общественных местах и на работе».

Под угрозой тяжелого течения ковида или гриппа находятся люди с хроническими заболеваниями и представители групп риска — им нужно строго соблюдать меры профилактики и носить маску, а лучше — вакцинироваться, добавил Болибок.

В целом сегодня симптомы ковида схожи с ОРВИ, но могут закончиться тяжелой стадией. По этой причине стоит в каждом проявлении вирусной инфекции подозревать коронавирус и делать соответствующие тесты, заключил вирусолог.

Врачи до этого предупредили, что в России растет сезонная заболеваемость ковидом, активно распространяются варианты штамма FLiRT с повышенной заразностью. В Роспотребнадзоре отмечали, что FLiRT — это не последний штамм, так как все время появляются новые геноварианты в результате мутации вируса.

Ранее вирусолог рассказал, как ковид будет дальше влиять на организм человека.