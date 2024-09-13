Как восстанавливаются парализованные больные

Сегодня программы реабилитации стали полноценной частью медицины, и часто идут параллельно основному необходимому лечению. О трансформации этого направления рассказал Врач-реабилитолог Ольга Арленовна.

Современные программы реабилитации помогают выздоравливающему, или еще больному человеку приспосабливаться к нормальной жизни.

«Реабилитация сопровождает человека всю жизнь. Она, как соединительные ткани, держит весь организм, обеспечивая его оптимальное функционирование», - рассказала Арленовна в интервью изданию «aif.ru».

Отвечая на вопрос о сути реабилитации, Арленовна назвала ее «разговором с мозгом».

«Мы ему говорим: «смотри, как надо сделать, вспомни, как ты это делал раньше, и сделай правильно». Но для того, чтобы этот разговор состоялся, должна работать целая команда врачей под предводительством врача физической и реабилитационной медицины», - отметила врач.

Даже пациенту на ИВЛ, без сознания, необходима реабилитация, чтобы у него потом не было проблем с опорно-двигательным аппаратом, уверена Арленова. Тяжелая болезнь может нанести критический ущерб организму, вплоть до перспектив невозвращения к нормальной жизни. Только целенаправленная программа реабилитации может помочь человеку вернуть былую жизнь.