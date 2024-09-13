Как помочь себе при головной боли и когда пора бежать к врачу

Когда болит голова, особенно если это происходит регулярно, человек мечтает об одном: просто и быстро избавиться от такого состояния. Для большинства это означает, что нужно просто найти в аптечке необходимую таблетку. Но, прежде чем лечить боль самостоятельно, стоит узнать, в чем ее причина и какие препараты безопасны для вас в силу возраста, особенностей здоровья и других факторов. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта высшей категории, гематолога краснодарского филиала сети «Клиника Фомина» Анны Дудниковой.

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Снятие головной боли без лекарств

По мнению специалиста, хорошая новость состоит в том, что нам всегда доступны варианты самопомощи, которые способны выручить даже при острых приступах. Это применение тепла и холода:

холодные компрессы могут снизить уровень боли, вызывая сужение кровеносных сосудов;

теплый душ или ванна помогают снять напряжение и способствуют облегчению боли.

— Для кого-то эффективнее один метод, для кого-то — другой. Или их чередование. Пробуйте, чтобы найти способ, подходящий именно вам, — уточнила врач.

Другие методы самопомощи:

массаж — легкое поглаживание, разминание может немного снизить болевые ощущения и помочь расслабиться;

методики релаксации — дыхательные упражнения, медитация. Такие техники не дают моментального эффекта, требуются время и тренировки, но в долгосрочной перспективе они помогают снижать болевые ощущения;

физические упражнения — доказано, что активность и занятия спортом, особенно аэробные упражнения, помогают снижать частоту и интенсивность приступов. Однако при выборе такого метода стоит быть готовым, что от одной тренировки состояние может не измениться и потребуется время для адаптации организма;

исключение триггеров, провоцирующих болевой приступ. Это могут быть запахи, яркий свет, шум, даже некоторые продукты. Четкая прослеживаемая связь — повод избегать контактов с триггером.

Медикаментозная терапия

Как рассказала терапевт, без рецепта и рекомендации врача допускается применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в безопасной дозе согласно инструкции.

— Если вы превышаете рекомендуемую дозировку — это повод обратиться к врачу, — подчеркнула гематолог. — Также рекомендуется не использовать комбинированные анальгетики. А отдавать предпочтение монокомпонентным. Например, ибупрофен, парацетомол, аспирин, кетопрофен, диклофенак.

Когда пора к врачу

По словам специалиста, стоит обратиться к врачу, если: