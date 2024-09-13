«Острые приступы»: как помочь себе при головной боли и когда пора бежать к врачу
Когда болит голова, особенно если это происходит регулярно, человек мечтает об одном: просто и быстро избавиться от такого состояния. Для большинства это означает, что нужно просто найти в аптечке необходимую таблетку. Но, прежде чем лечить боль самостоятельно, стоит узнать, в чем ее причина и какие препараты безопасны для вас в силу возраста, особенностей здоровья и других факторов. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта высшей категории, гематолога краснодарского филиала сети «Клиника Фомина» Анны Дудниковой.
Снятие головной боли без лекарств
По мнению специалиста, хорошая новость состоит в том, что нам всегда доступны варианты самопомощи, которые способны выручить даже при острых приступах. Это применение тепла и холода:
- холодные компрессы могут снизить уровень боли, вызывая сужение кровеносных сосудов;
- теплый душ или ванна помогают снять напряжение и способствуют облегчению боли.
— Для кого-то эффективнее один метод, для кого-то — другой. Или их чередование. Пробуйте, чтобы найти способ, подходящий именно вам, — уточнила врач.
Другие методы самопомощи:
- массаж — легкое поглаживание, разминание может немного снизить болевые ощущения и помочь расслабиться;
- методики релаксации — дыхательные упражнения, медитация. Такие техники не дают моментального эффекта, требуются время и тренировки, но в долгосрочной перспективе они помогают снижать болевые ощущения;
- физические упражнения — доказано, что активность и занятия спортом, особенно аэробные упражнения, помогают снижать частоту и интенсивность приступов. Однако при выборе такого метода стоит быть готовым, что от одной тренировки состояние может не измениться и потребуется время для адаптации организма;
- исключение триггеров, провоцирующих болевой приступ. Это могут быть запахи, яркий свет, шум, даже некоторые продукты. Четкая прослеживаемая связь — повод избегать контактов с триггером.
Медикаментозная терапия
Как рассказала терапевт, без рецепта и рекомендации врача допускается применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в безопасной дозе согласно инструкции.
— Если вы превышаете рекомендуемую дозировку — это повод обратиться к врачу, — подчеркнула гематолог. — Также рекомендуется не использовать комбинированные анальгетики. А отдавать предпочтение монокомпонентным. Например, ибупрофен, парацетомол, аспирин, кетопрофен, диклофенак.
Когда пора к врачу
По словам специалиста, стоит обратиться к врачу, если:
- ваша боль меняется и усиливается;
- во время приступа головной боли появляются дополнительные симптомы;
- вы осознаете необходимость в этом, поскольку никакие методы, включая применение НПВП, не помогают снять боль или она снижается незначительно;
- качество жизни заметно снижается, и вы осознаете, что приступ боли мешает выполнять не только свою работу, но и простые повседневные дела;
- ввиду повторяющихся приступов изменилось ваше общее состояние (вы не высыпаетесь, чувствуете тревогу или депрессию, потеряли интерес к любимым делам, появились проблемы в отношениях, отсутствует чувство радости).