Специалисты перечислили лекарства, которые помогут снизить сахар

Заболеваемость сахарным диабетом в России достигла эпидемических масштабов, затрагивая около 5 миллионов человек, хотя реальное число может быть вдвое больше. Это заболевание приводит к серьезным осложнениям, включая сердечно-сосудистые проблемы и поражение почек.

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На круглом столе в редакции «АиФ» эксперты обсудили новые медикаменты, способные снизить уровень глюкозы в крови и помочь в контроле веса. Доктор медицинских наук Александр Аметов отметил, что около 85% пациентов страдают также от ожирения, что усугубляет симптомы диабета.

Доктор Татьяна Маркова подчеркнула, что за последние 20 лет в диабетологии произошли значительные изменения: появились новые препараты, которые не только контролируют уровень сахара, но и помогают снизить вес. Это важно для предотвращения осложнений, связанных с заболеванием.

Медики также указали на малоподвижный образ жизни как один из основных факторов риска. Они рекомендуют активное снижение веса и использование препаратов на основе семаглутида для улучшения обмена веществ.