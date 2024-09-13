Академик РАН связал рост заболеваемости COVID-19 с началом учебного года

Осенью всегда происходит подъём заболеваемости ОРЗ, потому что меняются круги общения и интенсифицируется общение между сверстниками, объяснил в беседе с RT завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетёсов.

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«Коронавирусы не эволюционируют резкими скачками. В них мутации возникают постепенно и пошагово позволяют им обойти иммунитет у тех людей, которые болели или были иммунизированы год-полтора и более назад. То есть это ситуация пошаговая, и на самом деле иммунитет они полностью не обходят, особенно у тех людей, которые болели в последний год. Но эволюция вируса идёт, и постепенно мутации эти накапливаются», — объяснил эксперт.

По его мнению, ситуация сейчас с ростом заболеваний связана, скорее всего, с тем, что дети пошли в детские сады и школы и у них сменились круги общения.

«Как правило, люди в отпуск летали в самые разные страны, в самые разные регионы. И когда они там живут, то они заражаются местными вирусами. А когда возвращаются, то идёт обмен вирусами между людьми, потому что хотя и считается, что человек, например, выздоровел уже и у него вирусов нет, но на самом деле он может выделять вирус ещё несколько дней, даже уже сам чувствуя себя более-менее здоровым. Вот поэтому осенью всегда происходит подъём заболеваемости ОРЗ, потому что меняются круги общения и интенсифицируется общение между сверстниками», — заключил собеседник RT.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новые мутации COVID-19 позволяют обойти иммунитет и эффективнее инфицировать организм.