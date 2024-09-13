Врачи-наркологи ранее неоднократно называли симптомы алкоголизма. Однако эти признаки относились к людям, которые уже испытывают сильную тягу к спиртному. По словам психолога Андрея Полякова, есть признак, указывающий на то, что человек уже стоит на краю пропасти, но еще не упал.

Алкоголь вызывают тяжелую форму психологической и физической зависимости. При этом избавиться от тяги к спиртному довольно сложно, и лечение алкоголизма требует комплексного подхода.

По словам психолога Андрея Полякова, избежать алкоголизма можно, так как зависимость развивается постепенно, а первые симптомы можно заметить по поведению человека.

Так, выявить человека, который злоупотребляет спиртным и стоит на краю пропасти, можно по тому, что он начинает врать.

Например, идя на вечеринку, уверяет, что пить не станет, хотя точно знает, что будет. Говоря о количестве выпитого, преуменьшает порции, говоря, что выпил пару бокалов, хотя пил значительно больше. Также тревожный сигнал, если выпивший человек уверяет, что он не пил.

«Если у вас что-то похожее в жизни происходит, то «добро пожаловать в алкоголизм, как бы неприятно это ни звучало», - заявил Поляков в разговоре с «Доктором Питером».

Шанс выбраться из этого состояния есть, отметил врач. Для этого нужно признать наличие проблем со спиртным и приложить усилия, работая над собой.

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