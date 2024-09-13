Назван напиток, способный вызвать рак половых органов

Злоупотребление водкой может провоцировать рак половых органов, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов. Он отметил, что данный алкогольный напиток поражает все органы и ткани организма без исключения.

Водка поражает все ткани и органы человека. Злоупотребляющий водкой редко доживает до 50 лет. Это касается и мужчин, и женщин. Водка разрушает мозг, печень, почки, поджелудочную. Кроме того, она провоцирует рак половых органов из-за вызываемых алкоголизмом гормональных сбоев, — объяснил Умнов.

Врач добавил, что водка — сильный канцероген и провоцирует образование злокачественных опухолей во всех органах и тканях, с которыми взаимодействует. Он подчеркнул, что в группе риска также находятся поджелудочная железа, желудок, пищевод и печень.

Водка — канцероген, содержащийся в ней этиловый спирт вызывает мутации в тканях, с которыми взаимодействует. В группе риска по раку: желудок, поджелудочная железа, печень и пищевод органов, — подытожил Умнов.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал, что День трезвости, 11 сентября, — отличный повод обратить внимание на проблему алкоголизма среди россиян. По его словам, в этот день стоило бы запретить продавать спиртное по всей стране. Он добавил, что алкоголь приводит к авариям, абортам и разводам, а также является причиной каждого второго преступления среди молодежи.