Врачи предупредили о первых признаках инсульта и инфаркта

Специалисты волгоградского кардиоцентра рассказали, на что следует обратить внимание при признаках инсульта.

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Эксперты подчеркнули, что решающее значение имеет время. Очень важно уметь распознавать первые признаки инфаркта или инсульта, чтобы своевременно обратиться за медицинской помощью.

Так, при инфаркте миокарда человек может испытывать такие симптомы, как острая боль в груди, отдающая в руку, спину или шею, одышка – даже в состоянии покоя, тошнота, головокружение, пациента часто пробивает холодный пот.

В случае инсульта могут появиться внезапная слабость или онемение одной стороны тела, проблемы с речью или трудность в понимании, резкое нарушение зрения.

Заметив перечисленные симптомы у себя или близких, не стоит медлить – лучше сразу вызвать скорую помощь.