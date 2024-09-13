Кардиолог поделился, какие необычные симптомы указывают на инфаркт

Симптомами инфаркта миокарда могут являться тошнота, рвота и боли в желудке. О том, что делать при этих признаках, подробнее рассказала врач-кардиолог Ольга Перфильева изданию «Газета.Ru».

«При абдоминальной форме заболевания страдают диафрагмальная часть сердца и обычно правая коронарная артерия. В таких случаях пациенты могут испытывать тошноту, рвоту, дискомфорт в правом подреберье и боли в области желудка», — отметила Перфильева, добавив, что симптомы возникают внезапно, что приводит людей к гастроэнтерологу вместо кардиолога.

Она также отметила, что существует церебральная форма инфаркта, при которой у пациента наблюдаются головокружение, нарушения сознания, учащенное сердцебиение и повышенное потоотделение. Из-за болей в межреберьях, между лопатками и в грудной клетке пациенты часто обращаются к неврологу, полагая, что у них обострение остеохондроза.

«При астматической форме инфаркта миокарда наблюдается усиливающаяся одышка, похожая на приступ бронхиальной астмы. Кроме того, пациенты могут испытывать потливость и головокружение», — подчеркнула врач.

По ее словам, безболевая форма чаще встречается у людей с сахарным диабетом. Такую форму можно выявить с помощью ЭКГ или УЗИ сердца во время планового обследования. Перфильева отметила, что ранняя диагностика поможет избежать серьезных осложнений, таких как кардиогенный шок, острая сердечная недостаточность или опасные нарушения сердечного ритма.

«Инфаркт развивается очень быстро, и восстановление кровотока в пораженной артерии в течение первых суток имеет решающее значение», — подытожила кардиолог.

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