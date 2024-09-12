Доктор напомнил о мерах профилактики гриппа

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, как защититься от гриппа в осенне-зимний период.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он, в частности, заявил, что наиболее эффективным методом защиты от этого опасного недуга является вакцинация.

«Именно вакцина обеспечивает защиту от наиболее актуальных в данном эпидемиологическом сезоне видов вируса гриппа», – подчеркнул специалист.

При этом он рекомендует проводить вакцинацию всем группам населения, но прежде всего она необходима детям с шести месяцев, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска – медицинским работникам, учителям, студентам, сотрудникам сферы обслуживания и транспорта.

Кроме того, Сахаров рекомендует пользоваться маской в общественных местах, избегать тесных контактов с болеющими людьми, регулярно мыть руки, проветривать помещения и делать влажную уборку.

«Также важно сбалансированно питаться и уделять внимание укреплению иммунитета», – резюмировал кандидат медицинских наук

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-эксперт Роман Иванов рассказал, почему важно в сентябре-октябре сделать прививку от гриппа.