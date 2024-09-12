Кардиолог дал советы по выбору подходящего стационара

Для многих людей решение обратиться в стационар для лечения или реабилитации после операций может быть сложным: страхи и неуверенность сопровождают их при выборе. На что нужно обратить внимание, какие вещи взять с собой и о многом другом читателям издания «Вести Подмосковья» рассказала кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Наталья Гаврилова.

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Как правило, пациент попадает в стационар после общения с врачом. Специалист проводит осмотр и на его базе принимает решение о госпитализации. Чаще всего в стационар госпитализируют пациента при появлении у него «острых» симптомов и состояний или при обострении хронических заболеваний.

В срочной госпитализации в стационар при плановой госпитализации врачи могут отказать, если у пациента отсутствуют необходимые анализы, не пройдена предварительная консультация с врачом или не хватает нужного предоперационного обследования. Само собой, причины могут быть и иными, все зависит от конкретного случая, отметила специалист.

Что касается критериев выбора стационара, то их несколько. Здесь нужно разделить правила оценки стационара на две категории, объяснила врач, — это комфорт и оснащенность. В первой группе критериев можно выделить:

Маломестность палат;

Душ и туалет в палате;

Тапочки, махровые полотенца;

Хорошее питание;

Круглосуточное присутствие врачей.

Во втором блоке критериев оценки стационара находятся такие пункты как:

Высокая квалификация врачей;

Наличие всего необходимого оборудования для процедур и исследований;

Отделение реанимации;

Техническая оснащенность: многофункциональная кровать, кнопка вызова медсестры, разводка медицинских газов.

Наталья Гаврилова подчеркнула, что организация должна быть многопрофильной. То есть не фокусироваться на одном типе заболеваний (например, только кардиология или ЖКТ), а помогать пациентам с разными клиническими картинами. Соответственно, и врачи должны быть разных профилей. В том числе, терапевтических и хирургических.

Стоит обратить внимание и на тип размещения пациентов. Не должно быть «смешивания» разных диагнозов. Так, пациента с гнойной инфекцией помещают в палате с человеком после операции. Важно, чтобы палаты заполнялись корректно по диагнозу.

Еще один важный вопрос: можно ли покинуть стационар раньше времени?

Если речь идет о стационарах, которые принимают пациентов по системе ОМС, то сделать это сложнее, рассказывает доктор. У таких организаций есть четкий свод правил и стандартов по содержанию пациентов с разными диагнозами. Например, при гипертонии врачи обязаны держать под наблюдением пациента порядка 7 койко-дней. Таким образом, из стационара по ОМС вряд ли получится уйти раньше назначенного конца лечения. Можно написать специальное заявление, но все же лучше не покидать стационар раньше рекомендуемого срока.

В случае с платным стационаром пациент может покинуть его в любой момент при улучшении самочувствия. Не рекомендуется уходить раньше времени из стационара при инфаркте, инсульте, приступе желчнокаменной или почечной колики, после операций и при серьезных острых состояниях, указала Гаврилова.

Также кардиолог обозначила список обязательных вещей в стационар. Так, для комфортного пребывания пациенту понадобится взять с собой удобную одежду, лучше выбрать спортивный костюм вместо халатов, чтобы проходить все осмотры и процедуры, считает специалист, а также тапочки, посуду (кружку, столовые приборы), гигиенические принадлежности.