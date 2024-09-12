Врач предупредил, чем опасно уплотнение под мышкой

Уплотнение под мышкой, которое не проходит в течение четырех — шести недель, может указывать на лимфому Ходжкина, сообщил британский врач общей практики Асиф Ахмед в TilTok. Для установления точного диагноза потребуется пройти обследование.

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«Одним из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний у молодых людей является лимфома Ходжкина. Это рак лимфатической системы. Если уплотнение в области подмышки, шеи или паха не проходит в течение четырех — шести недель, вам следует проверить его», — подчеркнул специалист.

Среди других симптомов рака называют постоянную лихорадку, кашель, одышку, высокую температуру и потерю веса. Для определения диагноза пациенту необходимо сдать анализ крови, УЗИ и биопсию.

Как отметил врач Ахмед, точных причин лимфомы Ходжкина нет, но существуют факторы риска, которые могут быть связаны с ослабленной иммунной системой или перенесенным мононуклеозом. После своевременной постановки диагноза у 95% пациентов ожидаемая продолжительность жизни составляет более 10 лет.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что выживаемость человека при раке легких зависит от вида опухоли и ее быстрого выявления. По его словам, при запущенной стадии полное выздоровление невозможно.