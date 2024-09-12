Минздрав будет пролечивать от гепатита С по 120 тыс. человек ежегодно

Министерство здравоохранения РФ рассчитывает пролечивать не менее 120 тыс. пациентов с гепатитом С, согласно целям национального проекта "Активная и продолжительная жизнь", который стартует в 2025 году. Такие данные привел на конференции в Новосибирске по видеосвязи главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям профессор Владимир Чуланов.

"С учетом регистрируемой заболеваемости [должно быть пролечено с 2025 года] - не менее 120 тыс. ежегодно", - говорится в материалах презентации Чуланова.

Он отметил, что специалисты зарегистрировали более 46 тыс. новых случаев заболевания хроническим гепатитом C в РФ в 2023 году. Чуланов добавил, что количество случаев в последние годы растет из-за увеличения объемов скрининга, врачи выявляют гепатит у тех пациентов, которые были ранее инфицированы, однако не попадали в поле зрения врачей.