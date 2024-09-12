Что делать, если в ухо попал таракан

Baza: в Подмосковье две женщины обратились в больницы из-за тараканов в ушах. В обоих случаях неприятность приключилась с жительницами Видного, которые вообще не были знакомы друг с другом. Зато у них была одинаковая жалоба — шум в ухе. И причина тоже оказалась одна и та же: таракан в ухе. Рассказываем, как насекомое смогло туда попасть и что делать, если такая неприятность случается.

Как таракан может попасть в ухо

Обе жительницы Подмосковья предположили, что тараканы к ним в уши заползли, пока они спали.

В случае с 32-летней россиянкой насекомое вытащили сразу и без проблем.

А вот с 63-летней женщиной пришлось немного повозиться, потому что она до похода в больницу попробовала достать таракана самостоятельно. Спойлер: это очень плохая идея.

Впрочем, у обеих пациенток в итоге всё хорошо, сообщил телеграм-канал Baza.

Как таракан может попасть в ухо

Врачи нередко встречаются с ситуациями, когда в ухо человеку попадает насекомое, рассказал врач-оториноларинголог Дмитрий Василенко.

По его словам, в случае с тараканами чаще всего это происходит в недорогих гостиницах, общежитиях и в подсобных помещениях, в которых люди остаются ночевать.

Как понять, что в ухе насекомое

Заподозрить, что в ухо кто-то проник, можно по следующим признакам:

зуд в слуховом проходе;

ощущение ползания и шевеления;

дискомфорт;

боль.

Что делать, если в ухо кто-то заполз

Во-первых, нельзя вытаскивать насекомое из уха самостоятельно, чтобы не повредить перепонку и не потерять слух, предупредил Василенко.

Например, жительница Подмосковья, с которой приключилась такая неприятность, сначала убила таракана в ухе, залив туда перекись.

Потом она попробовала вытащить его сама, но у неё не получилось. Когда она пришла к медикам, насекомое уже присохло к барабанной перепонке, поэтому им пришлось вытаскивать его по частям.

Нужно сразу идти к оториноларингологу — у этого врача есть инструменты, которыми можно извлечь насекомое без проблем, написала «Газета.ru».

Тараканы и другие инородные тела в ухе — не единственная причина, почему можно резко потерять слух. О других причинах читайте здесь.