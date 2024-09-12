Найден способ определить болезнь, грозящую ребенку внезапной смертью

Ребенок внезапно, без видимых причин, потерял сознание, но быстро пришел в себя. Кто-то из родителей в таком случае забеспокоится и поведет ребенка к врачу, другие - посчитают неприятный инцидент случайностью и не попытаются разобраться в причинах. В результате вторые могут совершить фатальную ошибку: есть редкое заболевание сердца, которое может привести к внезапной смерти на фоне внешнего благополучия.

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Это заболевание - АВ-блокада - сложно поддается диагностике, отсюда и внезапность потери сознания и риск смерти. И вот теперь детские кардиологи научились его распознавать до появления фатальных симптомов. Об этом "Российской газете" рассказали заместитель директора по лечебной работе НИКИ педиатрии им. ак. Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И.Пирогова Игорь Ковалев и заведующий отделением клинической и интервенционной аритмологии НИКИ педиатрии Владислав Соловьев.

Полное название этого редкого заболевания - идиопатическая (пароксизмальная) атриовентрикулярная блокада (АВ-блокада). Болезнь может длительно протекать скрыто, без симптомов и впервые проявить себя внезапной потерей сознания с риском развития внезапной сердечной смерти.

Раньше диагностировать ее было практически невозможно, так как не удавалось зарегистрировать электрокардиограмму в момент потери сознания. Сегодня технологии шагнули вперед, но, чтобы выявить у пациента АВ-блокаду, все еще могут потребоваться годы непрерывного наблюдения. Специалисты Института Вельтищева Пироговского Университета предложили метод диагностики, с помощью которого можно обнаружить это заболевание всего за несколько дней.

Как это бывает

Типичный случай. Девочка 6-летнего возраста упала в обморок во время спокойной игры. Она была без сознания одну-две минуты, а потом самостоятельно очнулась, чувствуя себя при этом совершенно нормально. Спустя год обморок повторился, а затем еще дважды - в 9 и 11 лет, оба раза во время обычного разговора с родителями.

Естественно, непонятные обмороки беспокоили родителей: девочку обследовали по месту жительства. Ей провели всевозможные функциональные кардиологические исследования, электроэнцефалографию и МРТ головного мозга, рентген шейного отдела позвоночника. Но все результаты были благополучными: выявить какие-либо нарушения и, соответственно, причину обмороков не удавалось.

В 15-16 лет пациентка почувствовала себя хуже - у нее стала чаще кружиться голова, были проблемы с дыханием. Когда девочке исполнилось 17, они вместе с мамой впервые обратились в Институт Вельтищева. Девочку еще раз тщательно обследовали, использовали самые современные методы диагностики, но выявить заболевание по-прежнему не получилось.

Поймать с поличным и помочь

Врачи понимали, что поставить диагноз можно, если выполнить ЭКГ во время одного из приступов. Раньше девочка теряла сознание раз в один-два года, но теперь обмороки участились. В надежде "поймать" приступ кардиологи Института Вельтищева решили провести многодневное холтеровское мониторирование ЭКГ. Для этого девочка должна была круглосуточно носить на себе компактный электрокардиограф. На третий день девочка пожаловалась на ухудшение состояния, и аппарат зафиксировал изменения в электрокардиограмме, характерные для идиопатической (пароксизмальной) атриовентрикулярной блокады. Позже диагноз подтвердил аденозиновый тест. Точный диагноз дал ключ к подбору терапии. Пациентке имплантировали электрокардиостимулятор, и после операции все беспокоившие её симптомы исчезли.

"Нарушения ритма и проводимости сердца - это наиболее распространенные сердечно-сосудистые патологии у детей, как, например, АВ-блокада. Последняя представляет собой замедление, частичное или полное прекращение проведения возбуждения от предсердий к желудочкам. Синдром часто протекает без внешних проявлений, но иногда сопровождается выраженной симптоматикой: слабостью, головокружениями, обмороками. Самое грозное проявление атриовентрикулярной блокады - внезапная сердечная смерть", - пояснил "РГ" профессор Ковалев. "Идиопатический (пароксизмальный) вариант АВ-блокады очень редко удается диагностировать: зафиксировать его можно лишь во время одного из редких приступов. Обычно это получается с помощью имплантируемого кардиомонитора для длительного (до трех лет) мониторирования электрокардиограммы. На сегодняшний день это самый современный метод диагностики. Когда его не было, данную форму заболевания не диагностировали вовсе", - отметил Владислав Соловьев.

Длительное холтеровское мониторирование помогло поставить точный диагноз всего за несколько дней.