Врач предупредил об обострении заболеваний ЖКТ осенью

На фоне осенних вспышек ОРВИ происходит активация воспалительных процессов в организме, что может усугублять хронические воспалительные заболевания ЖКТ, предупредила в беседе с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт Лаборатории «Гемотест».

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«Существуют данные, подтверждающие сезонную активность иммунной системы. Например, исследования показали, что на фоне осенних вспышек ОРВИ происходит активация воспалительных процессов в организме, что может усугублять хронические воспалительные заболевания ЖКТ (гастрит, синдром раздражённого кишечника). При вирусных инфекциях повышается проницаемость кишечной стенки, что может стимулировать воспаление и обострение уже существующих заболеваний», — подчеркнула собеседница RT.

По её словам, осенью люди чаще испытывают стресс в связи с изменением погодных условий, началом учебного года и адаптацией после окончания сезона отпусков.

«В свою очередь, стресс и депрессия способствуют усилению симптомов синдрома раздражённого кишечника. На состояние ЖКТ могут влиять и меняющиеся от сезона к сезону пищевые привычки. Когда жара спадает, чаще предпочитают тяжёлую пищу — наваристые горячие супы, жирные вторые блюда вместо лёгких салатов, которыми приятно заменить приём пищи в жару. Уменьшается количество овощей и фруктов, что также негативно влияет на работу ЖКТ и обмен веществ», — пояснила врач.

Кроме того, как добавила Кашух, люди с наступлением холодов меньше двигаются, в том числе выбирают транспорт вместо пешей прогулки.

«Это также негативно влияет на работу органов ЖКТ, так как ухудшается перистальтика кишечника, а риск запора возрастает. Принято считать, что осенью обостряется язвенная болезнь. Однако статистически это не вполне верно: исследования показывают, что заболевание активно в течение всего года, а некоторые данные указывают на то, что осенью обострений меньше, чем зимой или весной», — заключила специалист.

Ранее врач-терапевт Марина Тогушова заявила в беседе с RT, что осенний период характеризуется изменением погодных условий: холодный воздух и повышенная влажность создают благоприятную среду для вирусов.