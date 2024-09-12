Эксперты перечислили симптомы прогрессирующего рака кишечника

Рак кишечника - коварное заболевание, о котором зачастую узнают, когда болезнь достигла последних стадий. Для того, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии, нужно прислушиваться к своему организму и обращаться к врачу при появлении первых симптомах, настаивают Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

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Исследователи назвали самые частые симптомы, отмеченные у пациентов с раком кишечника на ранней стадии.

В первую очередь – это боли в животе, говорится в материале, опубликованном в Mirror. Также в списке ранних симптомов частые запоры, кровотечения, кровь в стуле, диарея и анемия.

По словам экспертов, эти четыре основных признака обычно проявляются в период от трех месяцев до двух лет до постановки диагноза.

При этом симптомы одинаковы как для пациентов в молодом возрасте, так и более пожилых больных.

Ученые отмечают, при своевременном выявлении рака кишечника шансы на стойкую ремиссию довольно высокие. При этом качество жизни практически не изменится, ведь развитие болезни можно остановить.

Ранее американские врачи провели исследование, показавшее, что постоянный неинвазивный иммунохимический скрининг может сильно уменьшить риск смерти от колоректального рака.

Китайские ученые в свою очередь обнаружили, что ресвератрол - вещество, содержащееся в таких продуктах, как клюква и виноград, обладает антираковыми действием за счет активации SIRT1. Поэтому оно рассматривается как потенциальное средство лечения рака толстой кишки.