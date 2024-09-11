Клиническая и биологическая смерти: в чем разница

Клиническая смерть потенциально обратима, в отличие от биологической, при правильных действиях врачей, поделился с Readovka.News ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Быков. По его словам, при спасении человека в этом состоянии дорога каждая секунда.

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«У нас есть секунды, чтобы вернуть человеку жизнь», — отметил реаниматолог.

Он добавил, что при клинической смерти происходит остановка кровообращения, которая приводит пациента в крайне тяжелое состояние: легкие перестают функционировать, и может потребоваться органозамещение.

При этом врачам не всегда удается спасти человека. Так, у людей пожилого возраста с такими тяжелыми болезнями, как четвертая стадия онкологии, шанс успешной реанимации сильно снижается, указал Быков.

Он рассказал, что человек в состоянии клинической смерти может испытывать видения, например собственных похорон или действий реанимационной бригады.

«Это очень сложная структура. Я считаю, что здесь возможна активность нейронов, позволяющая видеть какие-то образы», — подчеркнул врач.

При этом биологическая смерть — это необратимый процесс, который характеризуется окоченением, охлаждением тела, высыханием и распределением крови, подытожил Быков.

Ранее в Китае 30-летний маляр умер, отработав 104 дня с одним выходным. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, вызванная пневмококковой инфекцией. Трагедия возобновила дискуссию о проблемах, с которыми сталкиваются рабочие в стране.