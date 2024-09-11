Энтомолог рассказал, какие инфекции могут переносить комары

В России может появиться передаваемый обычными комарами африканский вирус Усуту. Он способен вызывать менингит и даже энцефалит. Энтомолог Юрий Гниненко объяснил, какие еще инфекции могут переносить комары. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

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По его словам, тяжело обвинять комаров в распространении болезней, так как они занимаются этим без злого умысла. При этом кусает насекомое самых разных людей. Если ему попался зараженный человек, то он может передать инфекцию другому. Поэтому теоретически от комара можно заразиться едва ли не чем угодно.