Врач предупредил о неприятных последствиях малоподвижного образа жизни

Малоподвижный образ жизни может привести к структурным изменениям в области сухожилий, рассказала в беседе с aif.ru врач ЛФК Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Анна Казанцева. По ее словам, также может появиться тендинопатия ягодичных мышц.

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Обычно из-за этого заболевания появляется боль верхне-наружной поверхности бедра, объяснила медик. Чтобы избавиться от неприятного ощущения, рекомендуется заниматься лечебной физкультурой, которая направлена на укрепление мышц ягодиц.

Врач отметила, что нужно меньше сидеть «нога на ногу» и не спать на боку. Если изменить стереотипы движения, связанные с компрессией сухожилия, можно снизить болевые ощущения, добавила Казанцева.

Ранее биолог Ирина Лялина рассказала, что губительным для печени является злоупотребление алкоголем, фастфудом и малоподвижный образ жизни. По ее словам, этот орган также страдает из-за привычки не спать по ночам. Она напомнила, что печень — единственный орган, клетки которого могут самовосстанавливаться, а регенерация идет ночью с 23 до 3 часов.

До этого диетолог Анастасия Павлюк-Павлюченко сообщила, что россияне все чаще страдают от лишнего веса из-за малоподвижного образа жизни. По ее словам, в этом виноваты самокаты и работа в офисе.