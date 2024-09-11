Врач объяснил, кому противопоказано есть лук

Употребление лука противопоказано тревожным людям и тем, кто страдает от синдрома раздраженного кишечника, рассказала «Радио 1» диетолог, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова. По ее словам, продукт может вызвать у них дискомфорт.

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«Лук может вызывать дискомфорт у людей с очень высоким уровнем тревоги, у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Там есть компоненты, которые могут вызывать этот самый дискомфорт, в том числе за счет содержащихся видов сахаров», — отметила диетолог.

Она добавила, что при отсутствии противопоказаний лук полезен из-за содержания сернистых соединений и витаминов. Он также способствует сохранению красоты. Продукт можно добавлять в овощные супы и рагу, есть свежим, предварительно вымочив в воде, чтобы убрать чрезмерную горечь.

«Это растительный продукт, поэтому он обязательно должен быть в нашем рационе. К тому же он недорогой. В ковидные времена многие люди ели в сыром виде лук и не болели. В нем есть витамин С, антиоксиданты и инулин», — подчеркнула Дианова.

Ранее врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова рассказала, что тем, кто страдает от непереносимости лактозы, нельзя есть сыр. По ее словам, при аллергии на продукт необходимо также исключить его из рациона.