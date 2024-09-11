Почему нельзя покупать арбузы, которые продают у дороги

Арбузы, которые продаются у дороги, опасны, так как в них могут содержаться соли тяжелых металлов, рассказала в беседе с «Радио 1» диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, для роста ягоды могут использовать вредные для организма нитраты.

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«Такие арбузы могут принести в составе соли тяжелых металлов, особенно если они выращиваются в ненадлежащих условиях при добавлении нитратов в виде удобрений для быстрого роста. Нитраты идут только во вред здоровью», — объяснила медик.

Диетолог отметила, что с нитратами в организме начинает взаимодействовать гемоглобин, из-за чего может начаться кислородное голодание на клеточном уровне. Также эти нитраты могут стать причиной развития злокачественных опухолей.

Чтобы проверить качество арбуза, можно опустить его мякоть в стакан с водой, добавила Королева. Если вода окрасилась в розовый, не следует есть арбуз, заключила диетолог.

Ранее Маргарита Королева рассказала, что арбуз содержит антиоксидант ликопин, который защищает ДНК. По ее словам, арбуз также стимулирует работу мозга и улучшает работу печени. Она объяснила, что арбуз богат полезными минеральными веществами и витаминами. Также эта ягода способствует выработке серотонина и улучшает работу желчного пузыря.