Жительница Бурятии два года пыталась вылечить рак осиной

В Республике Бурятия произошла печальная история, ставшая ярким примером того, как вера в народные методы лечения может привести к трагическим последствиям. Жительница региона несколько лет боролась с раком слюнной железы, однако вместо того, чтобы обратиться к врачам, она полагалась на силу народных средств. В частности, женщина использовала кору осины, надеясь, что она поможет ей излечиться. К сожалению, ее надежды не оправдались.

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Два года женщина игнорировала традиционную медицину, в то время как болезнь прогрессировала. В итоге, когда она все же обратилась в Республиканский онкологический диспансер, врачи обнаружили, что за это время рак успел распространиться дальше.

Напомним, ранее онколог рассказал, как обнаружить рак еще до начала ранней стадии. А онколог Андрей Серяков рассказал о симптомах меланомы.