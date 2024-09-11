Доктор назвал причины инсульта у детей и взрослых

Инсульт может случиться не только у взрослых, но и у детей, и даже младенцев. Хотя риск среди последних значительно ниже, чем у взрослого человека.

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Каковы возможные причины возникновения кровоизлияния в мозг у детей? По словам врача-нейрохирурга Андрея Мезина, основными факторами риска являются нарушение свертываемости крови, недоношенность, а также патологии сердца и артерий.

Что касается взрослых, то основной причиной инсульта считается атеросклеротическое поражение сосудов, добавил эксперт в беседе с "МК".

При малейших подозрениях на развитие заболевания, следует обратиться к врачу.