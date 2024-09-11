Невролог назвал факторы риска развития болезни Альцгеймера

Возраст, генетические факторы и окружающая среда — главные риски развития болезни Альцгеймер. Об этом врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская рассказала РИАМО.

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По словам специалиста, после 85 лет вероятность появления заболевания увеличивается в три раза по сравнению с людьми в возрасте 65 – 85 лет. При этом, если болезнь начинает развиваться в возрасте 65 лет, наследственность играет значительную роль. У родных пациентов риск возрастает в четыре раза, а если в семье были зафиксированы два и более случая деменции, вероятность увеличивается уже в 40 раз.

Генетическая предрасположенность, по мнению врача, не является достаточным условием для начала болезни. Негативные внешние факторы могут ускорить проявление болезни Альцгеймера.