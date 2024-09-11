Названы симптомы нового вируса из Китая

Из-за нового «болотного» вируса из Китая может начаться ломота в теле, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. По его словам, также ортонайровирус может проявляться высокой температурой и интоксикацией организма.

Это так называемый «болотный вирус». Он преобладает в болотистых местностях и передают его комары. Заболевания возникают и у животных, и у человека. Протекает оно в виде повышения температуры, интоксикации, ломоты в теле, — объяснил медик.

Врач отметил, что вирус обнаружили в Китае в 2019 году, однако в России еще не зарегистрированы случаи этого заболевания. Вероятно, что это произойдет, поскольку россияне часто ездят в Китай. Роспотребнадзор уже запросил у Китая все данные по этому вирусу.

Все рейсы, которые прилетают из Китая, теперь под особым контролем. Поэтому я думаю, что ситуацию мониторят, но инфекционные больницы при необходимости готовы к принятию и лечения этих пациентов, — добавил Осипов.

Ранее член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что новых ковидных ограничений из-за роста числа заболевших в России не будет. Он отметил, что вводятся они, как правило, из-за перегрузки медицинской системы.