В сети распространяется мнение, что статины опасны для здоровья. Поэтому пациентам, которые принимают их по назначению врача, рекомендуют отказаться от их приема.

Кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, когда назначают прием статинов и как работают такие препараты. По словам врача, статины показаны при высоком холестерине. Препараты предназначены для того, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта.

Статины блокируют фермент, участвующий в синтезе холестерина в печени. В результате уровень плохого холестерина в крови снижается и быстрее выводится из организма.

Поэтому при наличии риска сердечно-сосудистых заболеваний, при диабете, гипертонии и высоком холестерине прием статинов обязателен. При этом решение о назначении или отмене статинов может принимать только врач, подчеркнул кардиолог.

«Сейчас очень много некомпетентных, мягко говоря, людей в сети, которые рассказывают о вреде статинов и так далее, но это абсолютный миф», - подчеркнул кардиолог.

Между тем, ранее врач Александр Мясников рассказал, что у статинов есть другая особенность. Они являются профилактическим средством против рака.

В частности, прием этих препаратов помогает снизить риск развития рака легких, печени и почек.

В эфире программы «О самом главном» Мясников объяснил, что статины включены в список средств, используемых в химиопрофилактике онкологических заболеваний. Еще одно свойство статинов, способность снижать выраженность воспаления.

При этом Мясников отметил, что у пациентов, принимающих статины, могут отмечаться гормональные сбои, экстремально низкие показатели уровня холестерина, развитие диабета, ухудшение памяти, аллергия, слабость в мышцах, судороги, поражение лицевого нерва.

Несмотря на это, Мясников настаивает, что статины нужно принимать, если их назначил врач.

Кроме того, о свойствах статинов рассказала врач Анастасия Фомичева.