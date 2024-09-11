Доктор объяснил, нужно ли сдавать анализы на онкомаркеры

При выявлении рака, а также во время терапии для контроля за качеством лечения врачи часто используют анализы на онкомаркеры. В некоторых случаях онкомаркеры помогают выявить определенный вид рака.

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Недавно на своей странице в социальной сети главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, кому нужно сдавать этот анализ, а для кого это окажется пустой тратой денег и времени.

По словам Каприна, здоровому человеку не нужно сдавать анализ на онкомаркеры.

«Они имеют лишь вспомогательную функцию», - объяснил онколог.

Единственным исключением может стать онкомаркер ПСА для мужчин. Его включили в скрининги в рамках бесплатной диспансеризации населения. Анализ помогает выявить рак предстательной железы на ранней стадии.

Что касается набирающего популярность в последнее время анализа крови на все виды рака «по капле крови», Каприн заверил, что его эффективность не доказана.

Между тем, ранее врачи рассказывали о распространенных симптомах онкологии. Это постоянная усталость, повышение температуры тела, увеличение лимфоузлов, изменения в весе, кашель, который не проходит долгое время, снижении е аппетита, уплотнения в мягких тканях или железах, боли в теле или в голове.

Также онкологи рассказали, как обнаружить рак еще до начала ранней стадии. Для этого в России есть система диспансеризации. Она включает скрининг по семи распространенным локализациям рака: рака молочной железы, легких, предстательной железы, щитовидки, колоректального рака, а также шейки матки и кожи.