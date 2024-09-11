В Новосибирске проведена уникальная операция по спасению зрения онкобольному

С помощью лучевой и химиотерапии процесс удалось остановить, но в 2021 году был обнаружен крупный метастаз в районе орбиты левого глаза. Опухолевый процесс охватил мозговые оболочки, мягкие ткани, костные структуры и грозил перейти на головной мозг, однако не затронул зрительный нерв и сам глаз мальчика.

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В Новосибирске подростку сохранили зрение и целостность лица с помощью операции «2 в 1»: удаление опухоли провели одномоментно с восстановительной пластикой.

Новая стратегия помощи онкологическим пациентам, у которых опухоль головного мозга распространилась на костную систему черепа в области глаза, виска, лба, внедрена в отделении нейрохирургии Центра Мешалкина под руководством заведующего отделением Павла Семина.

Традиционно хирурги удаляли пораженные опухолью фрагменты кости и использовали пластику искусственными материалами без точного анатомического соответствия. Или же только следующим этапом – через несколько месяцев – выполняли пластику с использованием индивидуального имплантата, изготовленного за это время на заказ в точности под тот дефект, который возник в результате удаления. Но повторная операция на тканях, окружающих глаз, все равно приводила к стойкому косметическому дефекту.

Новый подход позволяет заранее, до удаления опухоли, подготовить индивидуальный заместительный имплантат.

«Мы пересмотрели, полностью импортозаместили технологический процесс и максимально ускорили его за счет сотрудничества с производственным партнером из Академгородка. Метод отрабатывается нами с 2022 года, сейчас его применение уже поставлено на поток», — рассказал нейрохирург Павел Сёмин.

С помощью лучевой и химиотерапии процесс удалось остановить, но в 2021 году у мальчика из Тынды был обнаружен крупный метастаз в районе орбиты левого глаза. Опухолевый процесс охватил мозговые оболочки, мягкие ткани, костные структуры и грозил перейти на головной мозг, однако не затронул зрительный нерв и сам глаз мальчика.

Из-за рассредоточенной локализации опухоли радикальное удаление поначалу посчитали невозможным и направили пациента на химиолучевую терапию в Центр Мешалкина. Однако здесь консилиум в составе нейрохирургов, детских онкологов и радиотерапевтов пришел к иному заключению: лучевая терапия на область орбиты глаза привела бы к полной потере зрения. Решено было выполнить радикальное удаление опухоли с одномоментной пластикой костного дефекта индивидуальным эндопротезом.

Подготовка к комплексной операции заняла около месяца. Пока пациент проходил курс химиотерапии, нейрохирург работал с индивидуальной 3D-моделью его пораженной зоны, выстроенной по данным мультиспиральной компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. С помощью 3D-инженеров из Академгородка подробно прорисовали костную границу удаления опухоли в обход зрительных нервов и других функционально значимых зон. Прямое участие хирурга в моделировании позволило запланировать запасные «припуски», «выступы», дополнительные отверстия для дренажа, чтобы обеспечить свободу и вариативность действий во время операции. Имплантант изготовили на 3D-принтере из микрогранул титана – легкого, сверхпрочного и биосовместимого материала. В помощь хирургу дополнительно напечатали аналогичное по размеру плоское лекало: при накладывании на операционное поле оно помогло не допустить перехода запланированных границ иссечения и обеспечить идеальное совпадение с имплантатом.

Специалист отдела общественных и внешних связей Центра Мешалкина Ксения Гусева добавила, что все лечение, включая изготовление индивидуального протеза костной ткани, было реализовано в рамках бюджетного финансирования оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

«У меня был шок, когда врач познакомил меня с планом вмешательства, – говорит мама пациента. – Как это сложно, сколько оборудования задействовано! Но я поддержала этот шанс – операция давала возможность сохранить и глаз, и зрение. Сын молодец, все перенес хорошо. Сейчас он близок к стабилизации».

В борьбе с прооперированным очагом достигнут успех, а для лечения основного опухолевого процесса мальчик продолжает проходить длительный курс, сочетающий таргетную и химиотерапию.