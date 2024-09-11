Стоматолог напомнила, когда нужно удалять зубы мудрости

Зубы мудрости врачи-стоматологи удаляют по показаниям, в случае, если они поражены кариесом, искривляют зубной ряд и беспокоят человека возникающими болевыми симптомами.

"Зубы мудрости мы удаляем по показаниям, если они мешают, стесняют соседние зубы и оказывают давление на соседние зубы, искривляют зубной ряд. Также если они поражены кариесом или вызывают болевую реакцию у человека. Также причиной удалить зуб мудрости является неправильное прорезывание, то есть если расположение идет не ровно в зубном ряду, а в щеку, в небо, в десну, и здесь все зависит от особенностей аномалии", - рассказала РИА Новости заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина.

При этом, если зубы мудрости стоят ровно в зубном ряду и не беспокоят, то стоматологи их не трогают.

Эксперт добавила, что зубы мудрости прорезываются не у всех людей.

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