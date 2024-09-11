В России научились отслеживать болезни у младенцев на ранней стадии

Новинка помогает отслеживать патологии в механизме адаптации младенцев к внешней среде на первом месяце жизни. Проблематикой занимались эксперты из Саратовского государственного медицинского университета им. Разумовского (СГМУ), СГУ и Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины.

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Для этого применяют датчики отечественного аппарата (г. Таганрог). Один из них закрепляется на большом родничке, а другой - на ноге младенца. Это позволяет считать работу всей вегетативной нервной системы и вовремя заметить признаки синдрома внезапной детской смерти (СВДС, "смерть в колыбели").

Прибор позволяет отследить нарушения в ритме сердца, ЧСС, апное и др. По данным Life, датчик фотоплетизмографии на родничке эффективно показывает работу сосудов головного мозга, а датчик на ноге - состояние мелких сосудов. Процедура занимает 15 минут и проводится во время сна младенца.

Впереди у исследователей изучение при помощи аналогичного метода физиологическое состояние у детей старшего возраста.

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