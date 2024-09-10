Неровный тон лица может быть признаком инфаркта у пожилых

Инфаркт у пожилого человека может сопровождаться не только болью в груди и тошнотой, но и изменением тона лица на более неоднородный. Об этом изданию Daily Mail рассказал профессор Брайан Уильямс, главный врач Британского фонда сердца.

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Как сообщает Daily Mail, этот тревожный признак проявился в момент инфаркта у бывшего государственного секретаря по вопросам здравоохранения Великобритании Нормана Фаулера. 86-летний мужчина перенес сердечный приступ, при котором кровоснабжение сердца было частично или полностью заблокировано из-за тромба в одной из главных коронарных артерий.

При этом Фаулер не сразу осознал, что его жизни угрожает опасность, поскольку давление в груди - ключевой признак инфаркта, не лишило его способности двигаться и разговаривать. Отмечается, что супругу бывшего министра здравоохранения обеспокоило изменение цвета лица Фаулера на серый, поэтому она вызвала скорую помощь.

Профессор Уильямс объяснил, что инфаркт может быть трудно распознать. У некоторых пожилых людей спутанность сознания и слабость являются единственными признаками этого потенциально опасного для жизни состояния. По словам доктора, о сердечном приступе также может сигнализировать незначительное изменение цвета лица и его неровный тон.