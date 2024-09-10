Телеврач Мясников рассказал о смертельных болезнях, протекающих бессимптомно

По словам врача Александра Мясникова, опасаться нужно не тех болезней, которые протекают в острой форме, например, аппендицита, панкреатита и воспаления легких, а патологий, долгое время не дающих о себе знать.

В случае с первыми больной заметит проблемы со здоровьем практически сразу после их возникновения и обратится за помощью к врачам.

Что касается онкологии, инфаркта, инсульта, хронической почечной недостаточности, болезней печени – все они до поры до времени не дают о себе знать, разрушая организм.

«Это немые убийцы, они происходят после долгих лет существования немой болезни», — объяснил он Общественной Службе Новостей.

В качестве примера Мясников рассказал о женщинах, которые имеют близких родственниц, столкнувшихся с раком груди. Если есть наследственная предрасположенность к онкологии, проверяться у врачей нужно гораздо чаще, подчеркнул врач.

Поэтому в случае с раком груди маммографию нужно проходить не менее раза в год.

Что касается скрининга, Мясников уверен, что не стоит отправлять на эту процедуру всех подряд и проверять на одни и те же болезни. К скринингу должны быть показания, которыми могут быть только факторы риска, добавил Мясников.

Ранее Мясников назвал несколько вирусов, которые в конечном счете могут привести к раку. Например, не вылеченный вовремя гепатит приводит к хронической форме патологии. В результате у больного может развиться рак печени. Вирус Эпштейна-Барр также связан с развитием некоторых видов рака, рассказал Мясников.

Что касается рака шейки матки, в 100% случаев он вызван вирусом папилломы человека. Мясников подчеркнул, что ВПЧ опасен не только для женщин, но и для мужчин, так как вызывает онкологию и у них.