Диетолог объяснил, какие люди предрасположены к ожирению

Директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, психолог пищевого поведения Нурия Дианова считает, что предрасположенность к набору лишнего веса является особенностью. Она передается от родителей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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«Мы можем сами по углу между ребрами и грудиной узнать, к какому типу мы относимся. Острый угол – это астеники, прямой – норм астеники и гиперстеники. Именно так сложились гены, клетки сформировались внутри», – пояснила диетолог.

По ее словам, коренастые люди небольшого роста и с широкой грудной клеткой более предрасположены к некоторым видам спорта. Если данный угол ближе к высокой норме, то мальчики или девочки становятся волейболистами, пловцами. Диетолог добавила, что генетика не всегда влияет на набор веса. В большинстве случаев просто нужно контролировать количество калорий и уделять внимание физической активности.