Какие лекарства нельзя принимать вместе с магнием

Магний участвует в более чем 300 биохимических реакций в организме. Он также поддерживает здоровье костей, важен для иммунитета и нормального сердечного ритма.

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Некоторые лекарства нельзя принимать одновременно, чтобы избежать побочных эффектов или взаимодействия веществ.

Антибиотики. Магний может взаимодействовать с некоторыми антибиотиками. В том числе с Декломицином (демеклоциклином), Вибрамицином (доксициклином), хинолоновыми антибиотиками, такими как Ципро (ципрофлоксацин) и Левахин (левофлоксацин). Для оптимального усвоения лекарств принимайте их как минимум за два часа до или через 4−6 часов после приёма добавки магния.

Диуретики. Если их принимать вместе с магнием, это может уменьшить или увеличить потерю магния вместе с мочой. Также это нейтрализует действие добавки.

Бисфосфонаты. Принимайте их хотя бы за два часа до или после приёма магния. Это время зависит от типа бисфосфоната.

Препараты ингибиторов протонной помпы (ИПП). При длительном приёме (больше года) они могут привести к снижению уровня магния в крови.

Цинк. Результаты исследований показали, что приём очень высоких доз цинка вместе с магнием может повлиять на способность организма усваивать магний и регулировать его уровень. Чтобы этого избежать, пейте эти добавки отдельно в разное время дня.

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