На какие серьезные заболевания может указывать перхоть

Врач Анпилогова: перхоть может указывать на аутоиммунные заболевания. Немало людей сталкивается на своём жизненном пути с перхотью — у кого-то случается неприятный эпизод, а кому-то приходится бороться с ней всю жизнь. Дерматовенеролог рассказала, с чем это может быть связано и почему игнорировать перхоть или заниматься самолечением нельзя.

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Почему появляется перхоть?

По словам дерматовенеролога и косметолога Екатерины Анпилоговой, перхоть может появляться из-за серьёзных заболеваний, например, аутоиммунных или кожных, сообщило РИАМО. К последним относят:

Себорейный дерматит;

Контактный дерматит;

Экзему;

Стригущий лишай;

Псориаз;

Грибок рода Malassezia (из-за сниженного иммунитета он плодится активнее и проникает глубже в кожу, вызывая перхоть).

Как вылечить перхоть

Как объяснила специалистка, есть несколько нюансов.

Если перхоть появилась впервые и проявления слабые, то можно обойтись специальным шампунем; Если перхоть не проходит и высыпания обильные, стоит обратиться к врачу. Игнорировать и лечить самостоятельно в таких случаях нельзя — можно пропустить серьёзное заболевание; Нужно приготовиться, что лечение (особенно шампунями) будет длительным, но бросать на полпути нельзя; Наносить средства от перхоти в три слоя тоже нельзя. Если перестараться, можно испортить кожу головы; Нужно соблюдать диету и водный баланс, поддерживать достаточный уровень витаминов и минералов, снизить уровень стресса.

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