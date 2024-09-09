На какие серьезные заболевания может указывать перхоть

Не просто косметический дефект. На какие серьёзные заболевания может указывать перхоть
Врач Анпилогова: перхоть может указывать на аутоиммунные заболевания. Немало людей сталкивается на своём жизненном пути с перхотью — у кого-то случается неприятный эпизод, а кому-то приходится бороться с ней всю жизнь. Дерматовенеролог рассказала, с чем это может быть связано и почему игнорировать перхоть или заниматься самолечением нельзя.
Почему появляется перхоть?
По словам дерматовенеролога и косметолога Екатерины Анпилоговой, перхоть может появляться из-за серьёзных заболеваний, например, аутоиммунных или кожных, сообщило РИАМО. К последним относят:
- Себорейный дерматит;
- Контактный дерматит;
- Экзему;
- Стригущий лишай;
- Псориаз;
- Грибок рода Malassezia (из-за сниженного иммунитета он плодится активнее и проникает глубже в кожу, вызывая перхоть).
Как вылечить перхоть
Как объяснила специалистка, есть несколько нюансов.
- Если перхоть появилась впервые и проявления слабые, то можно обойтись специальным шампунем;
- Если перхоть не проходит и высыпания обильные, стоит обратиться к врачу. Игнорировать и лечить самостоятельно в таких случаях нельзя — можно пропустить серьёзное заболевание;
- Нужно приготовиться, что лечение (особенно шампунями) будет длительным, но бросать на полпути нельзя;
- Наносить средства от перхоти в три слоя тоже нельзя. Если перестараться, можно испортить кожу головы;
- Нужно соблюдать диету и водный баланс, поддерживать достаточный уровень витаминов и минералов, снизить уровень стресса.
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