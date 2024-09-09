$90.39+0.5699.91+0.19
Войти в почту

Не просто косметический дефект. На какие серьёзные заболевания может указывать перхоть

Врач Анпилогова: перхоть может указывать на аутоиммунные заболевания. Немало людей сталкивается на своём жизненном пути с перхотью — у кого-то случается неприятный эпизод, а кому-то приходится бороться с ней всю жизнь. Дерматовенеролог рассказала, с чем это может быть связано и почему игнорировать перхоть или заниматься самолечением нельзя.

На какие серьезные заболевания может указывать перхоть
© unsplash

Почему появляется перхоть?

По словам дерматовенеролога и косметолога Екатерины Анпилоговой, перхоть может появляться из-за серьёзных заболеваний, например, аутоиммунных или кожных, сообщило РИАМО. К последним относят:

  • Себорейный дерматит;
  • Контактный дерматит;
  • Экзему;
  • Стригущий лишай;
  • Псориаз;
  • Грибок рода Malassezia (из-за сниженного иммунитета он плодится активнее и проникает глубже в кожу, вызывая перхоть).

Как вылечить перхоть

Как объяснила специалистка, есть несколько нюансов.

  1. Если перхоть появилась впервые и проявления слабые, то можно обойтись специальным шампунем;
  2. Если перхоть не проходит и высыпания обильные, стоит обратиться к врачу. Игнорировать и лечить самостоятельно в таких случаях нельзя — можно пропустить серьёзное заболевание;
  3. Нужно приготовиться, что лечение (особенно шампунями) будет длительным, но бросать на полпути нельзя;
  4. Наносить средства от перхоти в три слоя тоже нельзя. Если перестараться, можно испортить кожу головы;
  5. Нужно соблюдать диету и водный баланс, поддерживать достаточный уровень витаминов и минералов, снизить уровень стресса.

Ранее эксперт Эллис рассказывал, как вода может испортить состояние кожи и волос. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Болезни и лекарства