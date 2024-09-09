Мужчина лишился части легкого из-за бактерии в сырой воде

Житель Австралии лишился части легкого из-за бактерии в сырой воде
Житель Австралии лишился части своего одного легкого, попробовав сырую воду.
По словам пострадавшего, которого зовут Крисс Каппер, он выпил нефильтрованную жидкость из родника, находясь в гостях у своих друзей.
Через некоторое время мужчина почувствовал, как его общее состояние здоровья ухудшилось, но доктора не могли сразу определить недуг, мучивший австралийца долгое время.
Позже анализы показали, что у пациента обнаружены нетуберкулезные микобактерии, разрушающие организм изнутри.
В результате их размножения у Крисса сильно пострадали почки, а теперь отсутствует и часть легкого.
«Врачи даже не знают, сработает ли их лечение. Они мало что знают об этом вирусе, так что у меня создается впечатление, что медики просто ждут, что со мной будет дальше», - высказался мужчина.