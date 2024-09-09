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Житель Австралии лишился части легкого из-за бактерии в сырой воде

Житель Австралии лишился части своего одного легкого, попробовав сырую воду.

Мужчина лишился части легкого из-за бактерии в сырой воде
© runews24.ru

По словам пострадавшего, которого зовут Крисс Каппер, он выпил нефильтрованную жидкость из родника, находясь в гостях у своих друзей.

Через некоторое время мужчина почувствовал, как его общее состояние здоровья ухудшилось, но доктора не могли сразу определить недуг, мучивший австралийца долгое время.

Позже анализы показали, что у пациента обнаружены нетуберкулезные микобактерии, разрушающие организм изнутри.

В результате их размножения у Крисса сильно пострадали почки, а теперь отсутствует и часть легкого.

«Врачи даже не знают, сработает ли их лечение. Они мало что знают об этом вирусе, так что у меня создается впечатление, что медики просто ждут, что со мной будет дальше», - высказался мужчина.
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