Биолог предупредил об опасности оленьих кровососок

Укусы оленьих кровососок, или лосиных мух, нашествие которых сейчас переживают жители Подмосковья, могут вызвать зуд, но в остальном они не опасны, поделился с LIFE.ru заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Михаил Гордеев. По его словам, эти насекомые не переносят опасных для человека болезней.

© unsplash

«‎В лесах Подмосковья лосиные мухи могут нападать на человека. Чаще всего пытаются забраться в волосы и прикрепиться, хотя человек не является основным прокормителем. Укусы могут вызывать зуд, однако эти насекомые не переносят опасные заболевания, в отличие от комаров и клещей», — подчеркнул биолог.

Он добавил, что кровососки питаются в основном кровью оленей и лосей и размножаются в мехе этих животных. Осень — это брачный период насекомых, самки которых могут дать жизнь всего лишь одной личинке.

При этом химические средства не действуют на кровососок. Чтобы обезопасить себя от насекомых, необходимо чаще осматриваться, носить закрытую одежду и пользоваться противомоскитными сетками, подытожил Гордеев.

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, что, встретив лося, нельзя приближаться к нему или двигаться резко. По его словам, сейчас у сохатых проходит брачный период, который продлится до середины октября.