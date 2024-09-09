Доктор рассказал, что поможет перенести сильную магнитную бурю

Отказ от алкоголя, курения и фастфуда помогут легче перенести сильную магнитную бурю. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.

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«В период магнитных бурь лучше оградить себя и своих родных от сильного перенапряжения. Например, уменьшить физические упражнения при занятии спортом, максимально сократить нагрузку на рабочем месте, дома, на даче. Чтобы сохранить хорошее самочувствие, также нужно снизить уровень стресса. В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Стоит отказаться от кофе, который также стимулирует нервную деятельность и может провоцировать различные головные боли. Необходимо просыпаться не слишком поздно и ложиться не позже 23.00. Регулировать свой водный баланс, особенно тем, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой: пить в течение дня как минимум до двух литров обычной воды. Стараться не налегать в эти дни на жареное, слишком жирное, фастфуд, газировки, кондитерские изделия. То есть сделать для своего организма перезагрузку, детокс», — сказала Писарева.

Снизить влияние магнитных бурь на организм помогут различные биологически активные добавки (БАДы) и занятие медитацией.

«Можно пропить магний, он способствует снятию нервного напряжения, помогает заснуть. Помогут теплые ванные с добавлением магниевой соли. При этом вода должна быть не слишком горячей, а тело следует погружать не полностью. Отлично снимают напряжение и стресс различные медитации и дыхательные практики. И главное — в эти дни нужно стараться больше гулять на улице именно пешим шагом. Меньше передвигаться на метро, по возможности отказаться от авиаперелетов и автомобильных поездок», — рекомендовала Писарева.

По данным Лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), на вечер вторника 10 сентября прогнозируются бури уровня G1-2 по пятибалльной шкале. Пикового среднего уровня буря достигнет к шести утра 11 сентября, а падение магнитного уровня прогнозируют к 16 часам.

Эта буря – одна из нескольких, которые прогнозировали в сентябре.