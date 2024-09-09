Онколог объяснил, от чего зависит выживаемость при раке легких

Выживаемость человека при раке легких зависит от того, какой вид у опухоли и как быстро она была выявлена, рассказал «Вечерней Москве» врач-онколог Евгений Черемушкин. По его словам, при запущенной стадии полное выздоровление невозможно.

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Врач отметил, что опухоли делятся на доброкачественные и злокачественные и последние также подразделяются на группы по степени агрессивности к тканям организма.

«Если опухоль вялотекущая, формирует только привычный очаг, то обычное хирургическое вмешательство, иногда даже небольшое, локализованное, гарантирует полное выздоровление пациента», — объяснил онколог.

Он добавил, что при злокачественном образовании в запущенной стадии полное выздоровление невозможно. Для такой ситуации существует понятие «жизнь без признаков болезни». При обнаружении онкологии на ранних стадиях, когда она еще не приняла агрессивную форму, пациент может полностью излечиться.

«В запущенных случаях добраться к опухоли не так просто», — подытожил Черемушкин.

Ранее телеведущий Александр Масляков умер из-за неоперабельного рака легких. На протяжении последних шести месяцев артист находился в очень плохом состоянии.