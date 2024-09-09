В Татарстане шесть пациентов с лихорадкой Западного Нила остаются в стационаре

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Шесть пациентов с лихорадкой Западного Нила остаются в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы в Татарстане. Летальных исходов с начала лета, когда стали поступать пациенты с этим заболеванием, с этим диагнозом не зарегистрировано, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"На сегодня в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы имени проф. А. Ф. Агафонова остается шесть пациентов с лихорадкой Западного Нила, в том числе в тяжелом состоянии. Пациенты с этим заболеванием поступают с лета этого года. За это время летальных исходов с диагнозом "Лихорадка Западного Нила" не зарегистрировано", - сообщили в пресс-службе.

Ранее несколько СМИ со ссылкой на источники сообщил о двух случаях смерти от лихорадки Западного Нила в Татарстане.

Лихорадка Западного Нила - это вирусное заболевание, которое передается человеку через укус комара. Зачастую инфекция протекает бессимптомно. Возможными признаками болезни являются гриппоподобные симптомы и кожная сыпь. В редких случаях развивается воспаление мозговых оболочек, мозга или других органов. Возбудитель заболевания - вирус лихорадки Западного Нила - встречается в различных регионах на всех континентах. В странах южной Европы риск заразиться этим вирусом в летнее время существует уже давно.