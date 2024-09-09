Ученый развенчал основные мифы об онкологии

В новом ролике проекта Мининского университета «Курс на науку!» кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории флуоресцентного биоимиджинга НИИ ЭО и БМТ Ирина Дружкова развенчала несколько основных мифов об онкологии.

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«Один из мифов — что рак передается по наследству. Но лишь 5 – 10% опухолевых заболеваний действительно наследуются. При этом по наследству передается какая-либо важная для развития опухоли мутация, например, всем известный пример с мутантным геном BRCA у Анджелины Джоли. Однако подавляющее большинство опухолей являются спонтанными, возникают под действием совокупности факторов у данного конкретного человека», — рассказала Ирина Николаевна.

Также ученый опровергла миф о том, что рак так же заразен, как вирусное заболевание. Заражение возможно, но только в случае трансплантации органов или переливания крови от онкобольного, но и в этом случае вероятность «заражения» крайне мала — примерно 2 случая на 10 тысяч операций.

Однако некоторые типы раков ассоциированы с определенными вирусами или бактериями. Например, риск развития рака шейки матки существенно возрастает при заражении вирусами папилломы человека онкогенных подтипов. А вирус Эпштейн-Барра увеличивает риск развития рака носоглотки, желудка и некоторых типов лимфом.

Ирина Дружкова рассказала, что больные онкологическими заболеваниями никогда не снимаются с диспансерного учета, но у людей со многими типами рака сейчас уже есть возможно достичь длительного периода ремиссии, и это радует. А что огорчает, так это отсутствие универсального лекарства от рака — его не существует. Поэтому мнение, что такое лекарство скрывают, чтобы фармкомпании могли зарабатывать деньги на продаже неэффективных препаратов — миф.

Однако самыми опасными и зловредными мифами являются те, что пропагандируют эффективность народных средств. Так слухи о чудодейственных свойствах соды — абсолютный миф. С помощью соды с онкологией справиться невозможно, можно лишь заставить организм работать на грани своих возможностей.

Еще один миф — про сладкое. Назвать сладкое однозначно вредными нельзя. Да, метаболизм раковых клеток требует больших количеств глюкозы. Но практически все, что мы употребляем в пищу в результате процесса пищеварения распадается на глюкозу, фруктозу и другие простые сахара, которые являются универсальным источником энергии абсолютно для всех типов клеток. Поэтому, чтобы лишить раковые клетки глюкозы, придется вообще перестать что-либо есть. Однако от избытка сладкого все-таки лучше отказаться, так как злоупотребление сладостями ведет к набору лишнего веса, а он в свою очередь является одним из онкогенных факторов.

Напомним, проект «Курс на науку!» реализуется нижегородским педвузом при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.