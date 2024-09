Новый ортонайровирус: чем опасен и какие симптомы

В Китае начал распространяться ортонайровиус, которым человека могут заразить клещи. Какие симптомы он вызывает и опасен ли, разбирался «Рамблер».

Что такое ортонайровирус?

Новый тип ортонайровируса Wetland virus (WELV), который может передаваться человеку от клещей, был описан китайскими учеными в статье в The New England Journal of Medicine.

Впервые заболевание было обнаружено в 2019 году у 61-летнего пациента, проходившего лечение в больнице города Цзиньчжоу. Мужчина обратился к врачам через пять дней после посещения водно-болотного парка в китайском автономном районе Внутренняя Монголия, где его покусали клещи. У него были сильные головные боли, рвота, температура, а лечение антибиотиками не дало никакого эффекта.

«В итоге острая инфекция была обнаружена у 17 пациентов из Внутренней Монголии, Хэйлунцзяна, Цзилиня и Ляонина с помощью анализа полимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой», - отмечается в статье.

Проведенные исследования показали ранее неизвестный вирус группы ортонайровирусов, в которую входят, в том числе и Конго-крымская геморрагическая лихорадка. Он получил название вирус водно-болотных угодий (WELV).

В рамках исследования ученые собрали около 14,6 тыс. клещей, выяснив, что около 2% из них являются переносчиками вируса. Причем, вирус был обнаружен не только у пяти видов клещей, но и у овец, лошадей, свиней и забайкальских цокоров (Myospalax psilurus), отобранных в северо-восточном Китае.

Симптомы заболевания и чем опасно

У пациентов, которые заболели WELV в результате укусов клещей, наблюдались лихорадка, головокружение, головная боль, слабость, миалгия, артрит и боли в спине. Также у них была рвота и диарея.

Ряд анализов выявил у некоторых пациентов также признаки повреждения тканей и свертывания крови. Один заболевший вирусом водно-болотных угодий впал в кому. При этом в итоге все пациенты выздоровели, их выписали спустя 4-15 дней.

«Серологическая оценка образцов на стадии выздоровления, полученных от восьми пациентов, показала, что титры антител, специфичных к WELV, были в четыре раза выше, чем в образцах острой фазы», - отмечают ученые.

А внутрибрюшинная инъекция вируса привела к летальным инфекциям у мышей. Среди клещей, способных переносить вирус, чаще всего оказывались Haemaphysalis concinna (одна из разновидностей иксодовых клещей).

В России пока не зафиксирован

В пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что в России случаев распространения ортонайровируса пока не фиксировалось, сообщает ТАСС.

«Роспотребнадзором на системной основе проводится мониторинг инфекционных и вирусных заболеваний», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что в конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавируса. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По данным университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в мире заболели коронавирусом более 200 миллионов человек. Число смертей превысило четыре миллиона человек.