Оземпик и его аналоги: почему худеть на них опасно

В России зарегистрировали уже третий аналог знаменитого «оземпика» — препарата для диабетиков, который наши звезды вслед за голливудскими приспособили для быстрого похудения. «Вечерняя Москва» узнала, в чем опасность таких методов привести себя в форму.

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В препаратах, которые все чаще используют звезды для похудения, содержится семаглутид — вещество, оказывающее влияние на головной мозг, притупляет чувство голода. В организм лекарство поступает подкожно — через уколы. Среди наших звезд к препарату для диабетиков прибегла телеведущая Дана Борисова. Да не одна, а вместе с дочерью. Правда, знаменитость перед применением обратилась к врачу, а тот дал «добро» на такой способ похудения. Но спустя время Борисова стала замечать сбои в организме: тремор и легкое нарушение зрения. Прием лекарства прекратили, но за месяц телеведущая скинула 12 килограммов, ее дочь — 8.

«Для женщин это большой риск. Всегда есть вероятность того, что лекарство повлияет как на организм, так и на дальнейшее потомство женщины, — говорит акушерка клиники репродукции Анна Андреева. — То есть здесь есть риск нарушения работы щитовидной железы, печени и сбой гормонального фона. К тому же препарат влияет на мозг, может плохо сказаться на психике человека».

Безусловно, чаще всего к такому быстрому похудению прибегают женщины. Среди российских звезд в применении лекарств от диабета не по назначению подозревают певицу Бьянку, актрису Екатерину Варнаву, блогера Анастасию Ивлееву и других знаменитостей. Открыто в этом признались Анна Семенович и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова. Но желание скинуть лишние килограммы присущи не только прекрасной половине — в простом похудении подозревают Михаила Галустяна и Филиппа Киркорова.

«К сожалению, сегодня люди часто прибегают к применению таких препаратов. Но важно понимать, что подобные лекарства не для всех. Есть как показания, так и противопоказания к применению. Есть и те, у которых может быть непереносимость препарата, — говорит специалист-диабетолог профессор Алина Бабенко. — Для того чтобы от лекарства было много пользы и мало вреда, нужно, чтобы лечение назначал врач. Что касается похудения с помощью семаглутида, то это возможно, но для лечения ожирения используются другие дозы лекарства, не такие как в препарате для лечения диабета».

По словам специалиста, у препаратов есть ряд побочных эффектов.

«Возможно развитие гипогликемии (понижение уровня сахара в крови. — «ВМ»), нарушение работы желудочно-кишечного тракта, кишечной непроходимости, панкреатита», — говорит Бабенко.

Плюсом ко всему недавно группа ученых из США, Италии и Швейцарии выяснила, что у некоторых людей, применяющих такие препараты, появлялись суицидальные мысли.

Прямая речь

Андрей Звонков, врач-терапевт, автор книг по медицине:

«Применение подобных препаратов для похудения — самообман, который может привести к множеству заболеваний. Могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, печеночной недостаточностью и прочим. Важно понимать, что у каждого лекарства есть свое прямое назначение и не стоит его использовать в другом ключе».

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