Прединсультный синдром, также известный как транзиторная ишемическая атака, представляет собой временное нарушение мозгового кровообращения.

Распознать прединсультный синдром крайне важно, поскольку своевременное обращение к врачу может предотвратить развитие полномасштабного инсульта. К основным симптомам, на которые стоит обратить внимание, относятся:

1. Головокружение: Особенно часто оно проявляется по утрам, сразу после пробуждения.

2. Нарушение зрения: Пациенты часто жалуются на то, что им трудно сфокусировать взгляд.

3. Шум в ушах: Постоянный или периодический звон, свист или шум в ушах может быть одним из симптомов прединсультного состояния.

4. Ухудшение памяти: Человек может заметить, что ему стало труднее запоминать новую информацию или вспоминать недавние события.

Важно отметить, что эти симптомы могут проявляться как по отдельности, так и в комбинации друг с другом. Кроме того, они могут быть кратковременными и проходить самостоятельно, что часто приводит к тому, что люди не придают им должного значения.

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Если вы заметили у себя или у близких людей подобные симптомы, особенно если они повторяются или усиливаются, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.