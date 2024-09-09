«Энцефалит и менингит». Терапевт объяснил, чем опасен вирус Усуту

В России может появиться новый опасный вирус Усуту. Он передается через укусы комаров. Врач-терапевт Евгений Тарасов рассказал, что известно об этом вирусе и насколько он опасен.

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По его словам, вирус Усуту является одной из множества инфекций, которые переносятся комарами. В основном он распространен в африканских странах.

«Впервые вирус Усуту обнаружили в середине прошлого века. Он относится к семейству флавивирусов. Усуту имеет активное распространение в Африке, однако в последние годы его обнаруживали уже и в Европе, например во Франции», — сообщил Тарасов.

Специалист отметил, что основными переносчиками вируса Усуту являются комары, которые заражают человека через укусы.

«Инфицирование происходит после укуса комара, зараженного вирусом Усуту. Далее вирус попадает в кровь человека и начинает активно размножаться в организме. Комары заражаются данным вирусом в природной среде. Например, от птиц», — рассказал Тарасов.

Терапевт подчеркнул, что даже острая форма вируса Усуту может протекать бессимптомно, поэтому его сложно диагностировать. Однако у некоторых пациентов все же возникают симптомы, такие как:

Головная боль;

Лихорадка;

Мышечные боли;

Усталость;

Сыпь.

«В редких случаях он может вызвать более серьезные осложнения, такие как энцефалит и менингит. Инкубационный период длится от нескольких дней до двух недель. Вирус Усуту имеет симптомы, схожие с лихорадкой Западного Нила, поэтому поставить точный диагноз возможно после анализа крови», — объяснил собеседник «ВМ».

На сегодняшний день вакцины от вируса Усуту не существует. Тем не менее летальные исходы при таком диагнозе бывают крайне редко — у людей с ослабленным иммунитетом или с хроническими заболеваниями, заверил терапевт.

По мнению врача, новый вирус может появиться в России из-за изменения климата и увеличения численности комаров. Однако его распространение можно значительно снизить, если использовать репелленты и другие методы защиты от кровососущих насекомых.

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