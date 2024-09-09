Врач рассказал, как по ногтям выявить нарушение работы сердца

По словам американского врача скорой помощи Джо Уиттингтона, пульсация в области ногтевого ложа при надавливании может говорить об аортальной регургитации, опасном состоянии, при котором створки клапана сердца не смыкаются полностью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Врач отметил, что ощущение пульсации и покраснение при надавливании на основание ногтя свидетельствует о том, что сердцу приходится работать с повышенной интенсивностью. Речь идет об аортальной регургитации или аортальной недостаточности. Это состояние характеризуется сбоем в работе сердечного клапана.

При аортальной регургитации кровь просачивается из аорты обратно через расширенный или ослабленный аортальный клапан в нижнюю камеру сердца (левый желудочек). Это означает, что часть крови, которая уже была выброшена из сердца, регургитирует обратно, вызывая снижение диастолического кровяного давления и повышение пульса (признак усиленной работы сердца. При этом снижается эффективный прямой кровоток.

Уиттингтон добавил, что это может вызвать целый ряд проблем. Эти проблемы могут варьироваться от относительно легких, таких как одышка и усталость, до сердечной недостаточности и даже летального исхода. По словам врача, аортальная регургитация может быть как врожденной патологией, так и следствием инфекции, ослабляющей сердце, или прямым результатом физической травмы грудной клетки.

Отмечается, что к другим симптомам аортальной регургитации относятся общая усталость, слабость и одышка при физической нагрузке, нерегулярное сердцебиение, головокружение или обмороки, а также отеки лодыжек и стоп. При их возникновении врач рекомендует немедленно обратиться за медицинской помощью.