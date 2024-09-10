Офтальмолог назвала идеальный шрифт для детских глаз

Наименьшее раздражение глаз у детей вызывают шрифты без засечек, такие как Verdana, Calibri, Tahoma и Arial, сообщила офтальмохирург Элина Санторо для NEWS.ru. Именно они считаются наиболее удобными для чтения, отметила она.

Они помогают избежать дополнительного напряжения глаз, поскольку у таких шрифтов отсутствуют мелкие детали, которые могут отвлекать и затруднять восприятие. Для детей рекомендуется использовать шрифты размером 14 или 16. Крупные буквы и простые формы шрифта способствуют лучшему восприятию текста и снижают нагрузку на глаза, — обратила внимание специалист.

Для улучшения читаемости и комфорта зрения лучше всего использовать черный текст на бумаге белого или светло-серого цвета, подчеркнула собеседница издания. При этом белая бумага может вызывать утомление глаз из-за высокой яркости и контраста.

Поддерживайте достаточное расстояние между текстом и глазами. Также полезно использовать достаточные интервалы между строками и абзацами, чтобы текст не сливался и не перегружал зрительное восприятие. При чтении с экрана настройте яркость и контраст так, чтобы они были комфортными для глаз. Используйте функции защиты глаз, такие как режим ночного чтения, — констатировала офтальмохирург.

Ранее Санторо предупреждала, что в роговице глаза очень много нервных окончаний, поэтому она имеет выраженную чувствительность. Это надо учитывать при попадании инородных тел, например песка, стружки или пылинок.